Оплата медицинских услуг будет производиться автоматически

В этом направлении будет запущено 4 функционала, передаёт BaigeNews.kz. Будут оцифрованы и проведен мониторинг контрактов между Фондом социального медицинского страхования и медицинскими организациями. Также финансовые объемы оказанных медицинских услуг рассчитываются по соответствующим тарифам и ведется мониторинг дефектов.

"Если в оказанной медицинской помощи или услуге имеются ошибки или незаконно оказанные услуги, предусмотрено автоматическое выявление их как дефектных, удержание финансирования и обеспечение автоматической оплаты по оказываемым услугам", - сказал вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на площадке СЦК.

Проект завершится в конце ноября-декабре и будет запущен с 1 января во всех медицинских организациях Казахстана.