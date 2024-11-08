Оплата медицинских услуг будет производиться автоматически
Сегодня, 13:33
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Сегодня, 13:33Сегодня, 13:33
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В этом направлении будет запущено 4 функционала, передаёт BaigeNews.kz. Будут оцифрованы и проведен мониторинг контрактов между Фондом социального медицинского страхования и медицинскими организациями. Также финансовые объемы оказанных медицинских услуг рассчитываются по соответствующим тарифам и ведется мониторинг дефектов.
"Если в оказанной медицинской помощи или услуге имеются ошибки или незаконно оказанные услуги, предусмотрено автоматическое выявление их как дефектных, удержание финансирования и обеспечение автоматической оплаты по оказываемым услугам", - сказал вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на площадке СЦК.
Проект завершится в конце ноября-декабре и будет запущен с 1 января во всех медицинских организациях Казахстана.
"Через эту систему будет вестись ежегодный мониторинг и оплата порядка 350 млн медицинских услуг по около 1900 медорганизациям", - сказал спикер в ходе пресс-конференции.