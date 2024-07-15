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Оплачивать учёбу сыну заставил бизнесменов чиновник в Кызылорде

Сегодня, 19:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционная служба по Кызылординской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Чиновник подозревается в даче незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учёбы сына и предоставления дизельного топлива. Кроме того, в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путём ограничения прав предприятий региона на получение положенного объёма сжиженного газа", - сообщили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.

Дело направлено прокурору.

 

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