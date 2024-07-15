Оплачивать учёбу сыну заставил бизнесменов чиновник в Кызылорде

Антикоррупционная служба по Кызылординской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Чиновник подозревается в даче незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учёбы сына и предоставления дизельного топлива. Кроме того, в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путём ограничения прав предприятий региона на получение положенного объёма сжиженного газа", - сообщили в Антикоре.