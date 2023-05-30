Опий и гашиш в большом объёме пытался перевезти наркоделец из Кыргызстана в Казахстан

27 мая пограничной службой КНБ пресечены две попытки провоза крупных партий наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В пункте пропуска "Аухатты" Жамбылской области задержан иностранец, пытавшийся перевезти из Кыргызстана в Казахстан 62,2 килограмма сильнодействующих наркотиков (опий - около 24 килограмма, гашиш - 38,2 килограмма) в специально оборудованном тайнике автомобиля. Кроме того, в пункте пропуска "Каракога" Северо-Казахстанской области при попытке провоза из Казахстана в Россию 62,4 килограмма высушенной марихуаны задержан гражданин Казахстана", - говорится в сообщении.

Отметим, наркотики были обнаружены в автомобиле, транспортируемом на эвакуаторе.

По данным фактам компетентными органами начаты досудебные расследования.