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Опий и гашиш в большом объёме пытался перевезти наркоделец из Кыргызстана в Казахстан
27 мая пограничной службой КНБ пресечены две попытки провоза крупных партий наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В пункте пропуска "Аухатты" Жамбылской области задержан иностранец, пытавшийся перевезти из Кыргызстана в Казахстан 62,2 килограмма сильнодействующих наркотиков (опий - около 24 килограмма, гашиш - 38,2 килограмма) в специально оборудованном тайнике автомобиля. Кроме того, в пункте пропуска "Каракога" Северо-Казахстанской области при попытке провоза из Казахстана в Россию 62,4 килограмма высушенной марихуаны задержан гражданин Казахстана", - говорится в сообщении.
Отметим, наркотики были обнаружены в автомобиле, транспортируемом на эвакуаторе.
По данным фактам компетентными органами начаты досудебные расследования.
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