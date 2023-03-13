ОПГ в Астане выписала фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге

10 членов ОПГ осудили в Астане за выписку фиктивных счетов-фактур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Следствие установило, что обвиняемые и другие члены ОПГ под руководством П. в период с 2015 по 2018 годы через подконтрольные предприятия выписали счета-фактуры на сумму два миллиарда 440 миллионов тенге без фактического выполнения работ. Кроме этого, они способствовали уклонению от уплаты налогов контрагентами.

13 марта районный суд №2 Сарыаркинского района Астаны вынес обвинительный приговор в отношении 10 лиц по факту организации выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, совершенное преступной группой с причинением особо крупного ущерба.

П. осуждена за организаторство в выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ в составе преступной группы, в особо крупном размере, за пособничество в уклонение от уплаты налогов в составе преступной группы, за покушение на преступление, создание организованной группы к восьми годам лишения свободы.

Остальные участники ОПГ приговорены к шести годам лишения свободы.

"А. и Т., с учётом того, что они не являлись участниками ОПГ приговорены к трём годам лишения свободы по факту выписки фиктивных счетов-фактур. Согласно Закону об амнистии, наказание А. сокращено вдвое, а Т. на одну пятую. А. также отсрочено наказание на три года. Г. приговорён к двум годам ограничения свободы по факту уклонения от уплаты налогов, с применением Закона об амнистии наказание сокращено вдворе. Б. и Э. приговорены к пяти годам лишения свободы по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, по амнистии срок сокращён на пятую часть. Кроме того, Э. оправдан по факту легализации денежных средств, полученных преступным путём за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, всем осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на три года. Также им запрещено в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях.

Конфискация имущества применена в отношении имущества, добытого преступным путём. В доход государства конфискованы два автомобиля.

Приговор не вступил в законную силу.