ОПГ похитила мужчину в Алматы и требовала 200 тысяч долларов

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В Алматы 40-летний мужчина стал жертвой похищения и вымогательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Неизвестные увезли его с территории жилого комплекса, расположенного в Алмалинском районе Алматы. Похищенного мужчину освободили полицейские.

По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов.

"В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперация по освобождению прошла на территории складов в Турксибском районе города. Задержаны четверо ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Досудебное расследование ведется по статье 125 части 2 УК РК ("Похищение человека"). Подозреваемые взяты под стражу.