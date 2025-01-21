Министерством внутренних дел продолжается системная работа по выявлению и пресечению фактов давления криминалитета на бизнес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативных мероприятий в городе Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры, ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды. Они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли "безопасность".



К примеру, 23 ноября прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.