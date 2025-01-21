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ОПГ под прикрытием: охранников-рэкетиров задержали в Алматы

Проводится досудебное расследование.

Сегодня, 08:45
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ОПГ под прикрытием: охранников-рэкетиров задержали в Алматы Сегодня, 08:45
Сегодня, 08:45
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Министерством внутренних дел продолжается системная работа по выявлению и пресечению фактов давления криминалитета на бизнес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативных мероприятий в городе Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры, ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды. Они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли "безопасность".

К примеру, 23 ноября прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.

"В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


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