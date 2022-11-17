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ОПГ планировала массовые беспорядки в день выборов президента - КНБ
В Казахстане задержали членов преступной группы, которая планировала массовые беспорядки 20 ноября, в день выборов президента, передает BaigeNews.kz. В результате специальной операции задержали семь человек.
"Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября. Начато расследование по части 2 статьи 179 и части 1 статьи 272 Уголовного кодекса РК. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства. С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей", - сообщили в КНБ.
В Комитете отметили, что роль каждого участника группы была чётко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.
"Члены группы изготовили оборудование – так называемые "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения. Организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", "бутылкометы", канистры с бензином, рации", - говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в КНБ.
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