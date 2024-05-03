ОПГ орудовала в столичном спецЦОНе

Осуждены ОПГ в СпецЦОНах, причинившие государству ущерб на сумму 1,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews.



25 апреля этого года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении работников СпецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.



Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", подделке письменных форм сделок.

"C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге. Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю СпецЦОНа №2 г.Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа г.Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5-ти участникам группы 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания, в виде лишения и ограничения свободы. Также, 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы. Они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении Антикора.

Оглашение приговора состоялось с участием личного состава Департамента полиции столицы, а также работников СпецЦОНа Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.



Также в ходе расследования установлены факты подделок специалистом СпецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин.