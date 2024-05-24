Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты выявили в Шымкенте
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Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.
Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 шт. АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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