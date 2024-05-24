Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты выявили в Шымкенте

Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.

"Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.



Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 шт. АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.