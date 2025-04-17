Прокуратура региона раскрыла деятельность организованной преступной группы, которая с помощью поддельных документов оформила кредиты почти на 450 человек — в основном, из числа социально уязвимых граждан. Общая сумма хищений — около 5 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в надзорном ведомстве, сигнал о возможных махинациях поступил ещё в апреле 2024 года, когда прокурор Зерендинского района провёл встречу с местными жителями. Люди заявили, что на них без их ведома были оформлены банковские займы.

После оперативных мероприятий, инициированных прокуратурой, в ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело. Его передали в производство спецпрокуроров области.

Следствие установило, что группа действовала по чёткой схеме: каждый участник имел свою роль — от сбора персональных данных до обналичивания похищенных средств.

Пострадавшими стали жители не только Акмолинской области, но и других регионов страны.

По делу проходят 24 человека, из них 15 уже арестованы по решению суда. Расследование продолжается, его курирует прокуратура области.

Пресс-служба уточняет: иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК. Все фигуранты дела считаются невиновными до вступления обвинительного приговора суда в законную силу.

Ранее мы писали о том, что в последнее время в столице участились случаи мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками "Астана-РЭК" или "Астана су арнасы" и сообщают о необходимости замены счётчиков.