В Жамбылской области вынесли приговор членам ОПГ, державшим в страхе жителей региона, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле 2023 года полицейские при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группы, состоящей из семи ранее судимых лиц. Под видом благотворительного фонда на протяжении двух лет они путём угроз, применения насилия к предпринимателям, занимались вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.

"Участники ОПГ по указанию организатора на территории Меркенского района требовали у двоих потерпевших миллион тенге и 10 килограммов наркотиков. Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел преступникам 500 000 тенге. Аналогичная схема сработала в отношении 4 предпринимателей", - сообщили в прокуратуре.

21 января 2025 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен обвинительный приговор в отношении организатора и участников ОПГ.

Лидер группы осуждён к 11 годам лишения свободы, другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

Приговор пока в законную силу не вступил.