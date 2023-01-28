ОПГ наркоторговцев задержали в Астане

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За один день в столице задержали пятерых человек, подозреваемых в реализации и хранении наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По версии полиции, ведомству удалось предотвратить деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой и сбытом наркотических средств на территории столицы.

В организации ОПГ подозревают ранее судимого 37-летнего мужчину.

"В ходе обыска в его квартире обнаружено и изъято восемь килограммов расфасованного гашиша, приготовленного для дальнейшей реализации, электронные весы, "зиплоки" и 450 тысяч тенге. Далее проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны ещё двое членов преступной группы. Они хранили, фасовали наркотики и занимались их реализацией. Наряду с этим, сотрудники полиции задержали ещё двух лиц, также причастных к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной операции полицейские изъяли из незаконного оборота около 23 килограммов наркотических средств или более 46 тысяч разовых доз наркотиков", — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Все задержанные содержатся под стражей, ведётся следствие.