Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы
Задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц.
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АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий. Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в г. Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако, в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан". 5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", - говорится в сообщении.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".
При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что криминальный авторитет занимался рейдерским захватом предприятий в Павлодаре.
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