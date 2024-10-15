ОПГ "Хуторские" не существует - МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов дал разъяснения по причастности ОПГ "Хуторские" к убийству Шерзата Болата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Доводы о том, что подозреваемые состоят в организованной преступной группировке, в настоящий момент проверяются. Как такового ОПГ "Хуторские" у нас нет на учете", - сказал Аленов.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов добавил, что в Талгаре есть Хуторский район.

"Наверное, отсюда пошло это название - Хуторское ОПГ", - сказал он.

Бауржан Аленов описал задержанных.

"Я вкратце даже словесный портрет задержанных представлю. Там двое работают в ипподроме конюхами, один в Шымбулаке работает разнорабочим, другой сторожем в Акбулаке, двое работают в салоне красоты. По крайней мере, связь каждого будет тщательно проверяться в рамках расследуемого дела", - сказал Аленов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.