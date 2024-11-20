Операцию провели сотрудники КНБ сразу в двух регионах и в Алматы

4 ноября т.г. Департаментами КНБ по Мангистауской, Алматинской областям и г. Алматы при координации органов прокуратуры ликвидирован канал поставки наркотических средств в г. Актау из южных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"По подозрению в организации данного канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотических средств каннабисной группы", - рассказали в комитете.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, отметили в КНБ.

Ранее стало известно, что иностранцы были задержаны в Туркестанской области за сбыт наркотиков.