В поселке Ак Желкен Мангистауской области неравнодушные жители организовали операцию по спасению ослабленного лебедя-шипуна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Птица, обнаруженная 20 марта на берегу Каспийского моря, с трудом держала шею, что вызвало беспокойство у местных жителей. Они обратились за помощью к специалистам.

На место прибыли представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, полицейские, а также зоозащитники. Лебедя извлекли из воды и доставили в безопасное место. По словам руководителя регионального филиала объединения "Qazaq balyk" Данияра Акимжанова, первоначально предполагалось, что на птицу могла напасть собака, но ранений не обнаружили. Вероятнее всего, лебедь серьезно болен.

К изучению состояния птицы подключились специалисты лаборатории экологии вирусов из Алматы. По предварительной версии научного сотрудника Айдына Кыдрманова, у лебедя наблюдаются симптомы неврологического заболевания, которое может привести к летальному исходу.

"Видно, что птица серьезно больна. Ярко выраженная клиническая картина указывает на неврологический синдром, характерный для определенных заболеваний. К сожалению, прогноз неблагоприятный", — отметил Кыдрманов.

Общественники подчеркнули, что жители региона стали активнее заботиться о животном мире. Экологи призывают продолжать развивать культуру бережного отношения к природе и повышать уровень экологической осведомленности населения.