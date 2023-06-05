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  • Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей
mfa.tj Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18
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Фото: mfa.tj

Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей

Из Сирии в Казахстан вернули женщину и четырёх детей. Помощь в этом оказал Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz

"Вторая группа граждан Республики Таджикистан в количестве 104 человек (29 семей), состоящая из женщин, подростков и малолетних детей, возвращена домой специальным самолётом из Сирийской Арабской Республики. По просьбе казахстанской стороны также этим рейсом из Сирии в Таджикистан доставлены пять граждан Республики Казахстан (мать и четверо детей)", - сообщили в МИД Таджикистана.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в Астане уточнил, что женщину с детьми уже перевезли в  Казахстан.

"Да, подтверждаем. Это было несколько дней назад, их уже привезли в Казахстан. Сейчас с ними работают психологи. Это всё в рамках операции "Жусан". Казахстан продолжает эвакуацию наших граждан с территории Сирии", - сказал Смадияров.

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Сегодня, 20:18
90
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