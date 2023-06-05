Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей

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Из Сирии в Казахстан вернули женщину и четырёх детей. Помощь в этом оказал Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz.

"Вторая группа граждан Республики Таджикистан в количестве 104 человек (29 семей), состоящая из женщин, подростков и малолетних детей, возвращена домой специальным самолётом из Сирийской Арабской Республики. По просьбе казахстанской стороны также этим рейсом из Сирии в Таджикистан доставлены пять граждан Республики Казахстан (мать и четверо детей)", - сообщили в МИД Таджикистана.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в Астане уточнил, что женщину с детьми уже перевезли в Казахстан.