Операция в секторе Газа переходит в завершающую фазу - Нетаньяху

С такими словами премьер-министр Израиля выступил в понедельник после общения с командирами и бойцами 143-й территориальной дивизии "Шуалей ха-Эш" (дивизия "Газа"), которая воюет на юге сектора, передаёт BaigeNews со ссылкой на Bild.

"Мы приближаемся к завершению фазы демонтажа террористической армии ХАМАС. Мы продолжим борьбу с их остатками" - сказал Биньямин Нетаньяху на приёме для курсантов Колледжа национальной безопасности в Иерусалиме.

По словам премьера, в операции в Рафахе у границы с Египтом наблюдается "очень значительный прогресс". Это наступление направлено на уничтожение последних крупных боевых подразделений ХАМАС.