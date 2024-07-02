Операция в секторе Газа переходит в завершающую фазу - Нетаньяху
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
91Фото: Bild
С такими словами премьер-министр Израиля выступил в понедельник после общения с командирами и бойцами 143-й территориальной дивизии "Шуалей ха-Эш" (дивизия "Газа"), которая воюет на юге сектора, передаёт BaigeNews со ссылкой на Bild.
"Мы приближаемся к завершению фазы демонтажа террористической армии ХАМАС. Мы продолжим борьбу с их остатками" - сказал Биньямин Нетаньяху на приёме для курсантов Колледжа национальной безопасности в Иерусалиме.
По словам премьера, в операции в Рафахе у границы с Египтом наблюдается "очень значительный прогресс". Это наступление направлено на уничтожение последних крупных боевых подразделений ХАМАС.
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