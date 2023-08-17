Операция по удалению аневризм у девочки длилась 12 часов: нейрохирург о своей работе

Знаменитый нейрохирург Мынжылкы Бердыкожаев рассказал о своей профессии, передаёт BaigeNews.kz.

Мынжылкы Бердыкожаев не просто талантливый, но еще и международно признанный. Он провел тысячи сложнейших операций в нашей стране и за рубежом. Сотни спасенных пациентов благодарны ему за возврат к полноценной жизни. Самая длительная операция, которую ему пришлось делать, длилась 12 часов.

"Девочка неудачно упала, в результате на голове две аневризмы. Для пациентки, в итоге, все закончилось хорошо, а я не смог встать, так болела поясница", – рассказал нейрохирург высшей категории и заместитель директора по хирургии медцентра управления делами президента РК.

По его словам, это еще не предел по длительности операции. Он знает коллег, которым пришлось оперировать больного почти сутки.

"Бывают пациенты, которые попадают на операционный стол экстренно, да еще и в тяжелом состоянии. В таких случаях обследование пациента ведется по ходу операции и часто приходится менять план операции. Для нейрохирурга это очень стрессовая ситуация. Каждую секунду нужно быть максимально собранным. Даже если такие операции длятся всего два-три часа, они сильно утомляют. За это время легко можно потратить всю свою энергию", - говорит Мынжылкы Бердыкожаев.

По словам прославленного доктора, семьям таких специалистов тоже приходится непросто. Мало того, что нейрорхирург много времени проводит на работе, так еще и домой возвращается без сил, выжатым как лимон. Поэтому для нейрохирургов особенно важно, чтобы семья была понимающей.