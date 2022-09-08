Операция "гараж" по-павлодарски: пенсионер добился от акимата возмещения ущерба

Фото: BaigeNews.kz

Пенсионер из Павлодара добился от акимата возмещения ущерба за поврежденный автомобиль, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Легковушка пострадала, когда гараж, в котором она находилась, погрузили на трал и увезли на штрафстоянку.

Такую показательную акцию решили провести сотрудники городского отдела земельных отношений, выявляющие неоформленные должным образом строения. В зону их внимания попали металлические гаражи у дома по улице Камзина. Большинство хозяев конструкций, по словам представителей акимата, не позаботились вовремя об оформлении земельных участков и игнорировали уведомления.

"А я ничего об этом не знал, — говорит пенсионер Александр Олейник. Мне в руки никто уведомления не вручал, хотя я не прятался, все знают, где живу. Да и к административной ответственности за нарушение земельного законодательства ранее не привлекался. Как обычно, приехал с дачи и загнал "Рено Логан" на место. На следующий день узнал, что мой гараж вместе с автомобилем, личными вещами и мешком сахара увезли в неизвестном направлении. Очень удивился, что так поступили не воры, а сотрудники акимата, еще и в присутствии полицейских. Я был шокирован", — рассказывает пожилой мужчина.

Пенионер решил призвать к ответственности участников процедуры и обратился с заявлением в административный суд. На предварительном судебном слушании представители отдела земельных отношений сообщили, что обязаны выявлять земли, неиспользуемые или используемые с нарушением законодательства. Уведомления о необходимости предоставления правоустанавливающих документов развесили прямо на конструкции. Предупредили, что в случае их отсутствия необходимо самостоятельно провести демонтаж. Но владельцы не откликнулись, поэтому и перешли к таким решительным действиям. Всего увезли два строения, в том числе гараж пенсионера. На вопрос, какой закон позволяет изымать и отправлять куда-либо личное имущество, представители акимата не ответили.

"А имущество пострадало — пока грузили и транспортировали гараж, повредился бампер автомобиля, помят номер. К счастью, это все", — рассказывает сын пенсионера Алексей Олейник.

По его словам, тяжбу стороны решили прекратить на начальной стадии, заключив мировое соглашение. Сошлись на том, что в бюджет заложат средства на покупку бампера, восстановление номерного знака, ремонтные работы автомобиля.

Сахар, личные вещи и сам металлический гараж пенсионеру тоже вернули.