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Операторов связи оштрафовали на 10 млн тенге в Рудном

Сегодня, 09:28
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщили в надзорном органе, по акту прокурорского надзора операторы связи оштрафованы в общей сумме на 10 миллионов тенге. Также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений.

"По итогам исполнения предписаний мобильными операторами в городе установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи", - отметили в прокуратуре Рудного.

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