Операторов связи оштрафовали на 10 млн тенге в Рудном

Прокуратурой Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщили в надзорном органе, по акту прокурорского надзора операторы связи оштрафованы в общей сумме на 10 миллионов тенге. Также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений.