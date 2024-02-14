Операторов связи оштрафовали на 10 млн тенге в Рудном
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
73Фото: baigenews.kz
Прокуратурой Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Как сообщили в надзорном органе, по акту прокурорского надзора операторы связи оштрафованы в общей сумме на 10 миллионов тенге. Также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений.
"По итогам исполнения предписаний мобильными операторами в городе установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи", - отметили в прокуратуре Рудного.
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