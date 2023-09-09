Операторам Кашагана поручили ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с руководителями компаний-акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники встрети обсудили актуальные вопросы деятельности Консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.

Глава Правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычных операций, но и комплексной переработки углеводородного сырья. В этой связи в свете поручений главы государства, озвученных в недавнем Послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей.

Кроме того, по словам премьера, ключевыми для Консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.

"Мы ценим вклад Консорциума в развитие нефтегазовой отрасли и привержены дальнейшему расширению долгосрочного сотрудничества", — сказал Алихан Смаилов.

По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.

Во встрече приняли участие управляющий директор "ЭксонМобил Казахстан" Сесиль Ролин, генеральный директор "CNPC Казахстан Б.В." Сяндун Чжу, старший вице-президент и глава концерна "Шелл" в Казахстане Херман Бурмайстер, генеральный директор "TotalEnergies Казахстан" Фруде Юнес, управляющий директор "Аджип Каспиан Си б.в." Маттео Тиси, директор филиала "ИНПЕКС Норт Каспиан Си лтд" в Казахстане Хироши Икеда, а также руководители центральных госорганов РК и нацкомпании "КазМунайГаз".