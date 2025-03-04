Оператор сотовой связи оштрафован за соединение мошенника с пострадавшей в Петропавловске
С наказанием компания согласилась.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Петропавловске впервые наказали сотового оператора, который обеспечил связь телефонному мошеннику. Аферист орудовал по избитой схеме – звонил с незарегистрированного номера. И за такой звонок оператору выписали штраф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Обманутая мошенником женщина обратилась в полицию. Специалисты смогли доказать, что сотовый оператор не должен был обслуживать номер, который не числится в базе данных. Связистов оштрафовали на 196 тысяч тенге.
С наказанием компания согласилась и спешно оплатила штраф с 50%-ной скидкой от государства.
Привлекать сотовых операторов к ответственности за звонки аферистов намерены и дальше, предупреждают в прокуратуре.
"Установлено, что мошенник через незарегистрированный абонентский номер, соответствующий казахстанской системе и порядковой нумерации, совершил соединение с потерпевшей. Отсутствие регистрации абонентского номера подтверждается ответом на запрос операторам сотовой связи и сведений базы данных. Бездействие оператора сотовой связи способствовало хищению денежных средств, принадлежащих потерпевшей", - сообщил старший прокурор управления прокуратуры СКО Асхат Жумабеков.
Самое читаемое
- Отравление школьников: в Казахстане сняты с продажи опасные снеки из Китая
- Мать семерых детей убили в Шымкенте
- Скончался один из лучших борцов-вольников в истории
- Доброе такси: Астанчанка устроила необычный челлендж в Рамазан
- Лень и деградация: Депутат потребовал запретить чиновникам использовать ChatGPT