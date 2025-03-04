В Петропавловске впервые наказали сотового оператора, который обеспечил связь телефонному мошеннику. Аферист орудовал по избитой схеме – звонил с незарегистрированного номера. И за такой звонок оператору выписали штраф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Обманутая мошенником женщина обратилась в полицию. Специалисты смогли доказать, что сотовый оператор не должен был обслуживать номер, который не числится в базе данных. Связистов оштрафовали на 196 тысяч тенге.

С наказанием компания согласилась и спешно оплатила штраф с 50%-ной скидкой от государства.

Привлекать сотовых операторов к ответственности за звонки аферистов намерены и дальше, предупреждают в прокуратуре.