  • 5 Марта, 00:05
  • BAIGENEWS

Оператор сотовой связи оштрафован за соединение мошенника с пострадавшей в Петропавловске

С наказанием компания согласилась.

Вчера, 22:57
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 22:57
Вчера, 22:57
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Фото: baigenews.kz

В Петропавловске впервые наказали сотового оператора, который обеспечил связь телефонному мошеннику. Аферист орудовал по избитой схеме – звонил с незарегистрированного номера. И за такой звонок оператору выписали штраф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Обманутая мошенником женщина обратилась в полицию. Специалисты смогли доказать, что сотовый оператор не должен был обслуживать номер, который не числится в базе данных. Связистов оштрафовали на 196 тысяч тенге.

С наказанием компания согласилась и спешно оплатила штраф с 50%-ной скидкой от государства.

Привлекать сотовых операторов к ответственности за звонки аферистов намерены и дальше, предупреждают в прокуратуре.

"Установлено, что мошенник через незарегистрированный абонентский номер, соответствующий казахстанской системе и порядковой нумерации, совершил соединение с потерпевшей. Отсутствие регистрации абонентского номера подтверждается ответом на запрос операторам сотовой связи и сведений базы данных. Бездействие оператора сотовой связи способствовало хищению денежных средств, принадлежащих потерпевшей", - сообщил старший прокурор управления прокуратуры СКО Асхат Жумабеков.

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