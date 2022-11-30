Оперативный штаб в Экибастузе: начался объезд социальных объектов города

Фото: t.me/KZgovernment

В оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе, куда накануне прибыли заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и глава МЧС Юрий Ильин с утра обсудили текущее состояние на теплосетях города и принимаемые меры по восстановлению температурного режима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

"Сегодня планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали и параллельно подключать к системам отопления оставшиеся 17 жилых многоквартирных домов на улице Машхура Жусупа", - говорится в сообщении.

С 9:00 утра начался объезд социальных объектов города. Члены правительства и участники оперативного штаба осмотрели Экибастузскую городскую больницу, отделения приемного покоя, родильный дом. Температура в медицинских учреждениях составляет 24°C.