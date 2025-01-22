В связи с ухудшением погодных условий в области Абай департамент полиции развернул оперативный штаб для координации действий и обеспечения безопасности граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуация на дорогах региона находится под постоянным наблюдением. Оперативный штаб каждые 30 минут получает обновленную информацию о состоянии трасс.

На данный момент все направления из областного центра закрыты. На выездах выставлены блокпосты, где сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, обеспечивают перекрытие дорог и оказывают необходимую помощь гражданам.

В пункты обогрева доставлены 65 человек, включая 16 детей. На блокпостах находятся более 400 транспортных средств, включая грузовые автомобили на дизельном топливе.

Полицейские настоятельно призывают граждан воздержаться от поездок до улучшения погодных условий, соблюдать рекомендации и указания сотрудников полиции и при необходимости обращаться за помощью.