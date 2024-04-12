Оперативный штаб: как в Атырауской области противостоят паводкам

В Казахстане продолжается усиленная борьба с паводками. BaigeNews.kz представляет обзор проведённых мероприятий в Атырауской области за 12 апреля.

За сутки в берегоукрепительных работах было задействовано:

1 009 единиц спецтехники;

2 291 работников организаций;

3 643 волонтёров.

Возведено - 68,7 км отвалов, собрано - 216 тонн гуманитарной помощи, доставлено - 744,2 тонны гуманитарной помощи.

Спасатели на переднем фланге

Силы ДЧС Атырауской области в круглосуточном режиме ведут борьбу с паводками.

Ситуация в Жылыойском районе находится на особом контроле. С начала паводка уровень воды в реке Жем в городе Кульсары снизился на 107 сантиметров. Согласно предыдущей информации, в населённом пункте было подтоплено 2 810 жилых домов и административных объектов.

В связи со снижением уровня реки на 15 сантиметров, вода отведена из 12 жилых домов. Подтопленными остаются 2 798 жилых и административных объектов.

Всего в Жылыойском районе в паводковый период эвакуировано 36 738 человек, из них 8 382 ребёнка.

Ведётся круглосуточный мониторинг, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности, по эвакуации и спасению людей из зон подтопления.

В Атыраускую область поступило более 700 тонн гуманитарной помощи со всей республики.

Также усиленно ведутся берегоукрепительные работы в Кульсары, Индерском и Махамбетском районах.

Помощь от Минобороны

Министерство обороны сегодня сообщило, что для предотвращения прогнозируемого затопления участков местности и жилых массивов выделены дополнительные силы и средства.

В Атыраускую область из Тараза по железной дороге выдвинулся сводный отряд в количестве 300 военнослужащих 5-й механизированной бригады регионального командования "Юг". Среди них – офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты срочной службы.

Насколько поднялся Урал?

В РГП "Казгидромет" по Атырауской области сообщили, что за прошедшие сутки на гидропосту в поселке Индербор подъём уровня воды зафиксирован на отметке 14 сантиметров, за счёт поступления воды со стороны ЗКО. Общий подъём с начала паводка составляет 278 сантиметров.

В посёлке Махамбет вода поднялась на 28 сантиметров, общий подъём с начала паводка составляет 288 сантиметров.

В Атырау вода поднялась на 22 сантиметра, общий подъём с начала паводка - 143 сантиметра.

С Ириклинского водохранилища сброс воды составляет 720 кубометров в секунду.

В связи со сложной паводковой обстановкой в Атырауской области на нефтегазовых и других опасных объектах области ведутся защитные мероприятия.

Работы по укреплению берегов Урала

Сегодня аким Атырау Шакир Кейкин проинспектировал ход берегоукрепительных работ на 107 секторах вдоль реки Урал и её каналов, дал ряд поручений ответственным.

Количество задействованной спецтехники на участках в Атырау и его пригороде достигло 800 единиц.

Берегоукрепительные работы в Атырау и пригороде ведутся круглосуточно. В них принимают участие более пяти тысяч человек, из них 3 354 волонтера.

В устье Урало-Каспийского канала идут дноуглубительные работы

В целях ускорения выхода воды из реки Урал в Каспийское море ведутся дноуглубительные работы. Сейчас глубина составляет всего 40-50 сантиметров.

По завершении ожидается, что глубина устья увеличится до двух метров при ширине 20 метров.

Для очистки, углубления и расширения водных путей используются два земснаряда. Кроме того, в работу в ближайшее время будет вовлечён современный земснаряд "Амфибия", который обладает высокой эффективностью в выполнении подобных задач.

Жизнь в Кульсары после паводка постепенно налаживается

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил, что в Кульсары возобновили работу продуктовые магазины и супермаркеты, а также общественный транспорт.

В течение двух дней автобусы будут перевозить пассажиров бесплатно. Повсеместно в городе ведется подключение коммунальной инфраструктуры.

Наряду с этим ответственными рассматривается вопрос об оказании помощи пострадавшим от паводка.

"На данный момент Оперативный штаб занимается осушкой территорий, которые были затоплены во время наводнения. По закону, в целях возмещения ущерба, понесённого гражданами вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, формируется специальная комиссия", - сообщила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.

В Кульсары за сутки откачано 5 500 кубометров воды

Откачка воды на улицах Кульсары проводится 24 часа. Предприятием "Жылыой тазалық" совместно с ДЧС, частными компаниями с 11 апреля откачано порядка 5 500 кубометров воды.

Сегодня ещё 42 вакуума со стороны индивидуальных предпринимателей будут мобилизованы на откачку на договорной основе.

Кроме того, начаты работы по очистке от мусора, поступившего в город.

Заявление Минэкологии по нефтегазовым объектам

Министерство экологии и природных ресурсов выступило с заявлением. В ведомстве отметили, что опасность по нефтегазовым и другим объектам Атырау не наблюдается.

"Из-за возможного затопления паводками предприятий поля испарений "Квадрат" и "Тухлая балка", полигона ТБО, объектов ТОО "АНПЗ", компании НКОК (завод Болашак), ТОО "КРI", ТОО "KUS", ТОО "Вест Дала", АНУ АО "Казтрансойл" и т.д. ведутся работы по укреплению периметров указанных предприятий путём герметизации и укрепления ограждений заводов и сооружений защитных барьеров с использованием мешков с песком, пленки и других материалов. Предпринимаются и другие эффективные меры защиты объектов предприятия от подтопления", - сообщили в пресс-службе МЭПР.

Организовано дежурство персонала.

"В указанных мероприятиях задействованы 32 единицы специальной техники и более 220 работников завода и подрядных организаций. По состоянию на 11 апреля подтопления объектов, линейных узлов и магистрального нефтепровода не зафиксированы. Угрозы подтопления не прогнозируется", - сказали в ведомстве.

Заявление руководства рынка "Дина"

В социальных сетях распространяется дезинформация о закрытии рынка "Дина" накануне ожидаемого наводнения в Атырау.

Представители ТОО "Дина" выступили с заявлением.

"Рынок "Дина" работает в штатном режиме, все предприниматели и продавцы находятся в своих торговых точках. Продовольственного дефицита нет", - сообщил заместитель генерального директора ТОО "Дина" Кахарман Жардем.

Air Astana запустила дополнительные рейсы из Атырау

В связи со сложной паводковой ситуацией на западе страны группа Air Astana увеличила количество рейсов из Атырау.

В расписание полетов Air Astana и FlyArystan на период с 9 по 18 апреля включено суммарно 33 дополнительных рейса из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент и увеличена провозная ёмкость на свыше 5 800 кресел. Это в дополнение к 62 регулярным рейсам в указанный период, которые группа также продолжает выполнять.

Air Astana выполнит 8 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы с 9 по 15 апреля, а также 5 дополнительных рейсов в Астану 13, 14, 15 и 17 апреля. FlyArystan выполнит 6 дополнительных рейсов из Атырау в Астану с 10 по 14 апреля, а также 13 дополнительных рейсов из Атырау в Актау с 11 по 18 апреля, и 1 дополнительный рейс из Атырау в Шымкент 14 апреля.

Подробное расписание и билеты доступны на официальных сайтах авиакомпаний.

В Дамбинском сельском округе построено 2 километра плотин

В Дамбинском сельском округе Атырау интенсивно ведутся работы по берегоукреплению и возвышению плотин.

"Два километра из них уже завершены. В этих работах активно участвуют сельчане и волонтёры. С нашей стороны предоставляется спецтехника, ведутся дополнительные работы по укладке грунта. Жители засыпают грунт в специальные мешки и строят дополнительные дамбы" ,- сказали в акимате.

В профилактике паводков в селе Дамбы задействовано более 400 волонтёров.

Здесь также задействована 41 единица техники - 23 самосвала, 3 экскаватора, 7 погрузчиков, 4 катка, 3 бульдозера, трактор.

На контроле депутатов

В Атырауской области с рабочей поездкой сегодня находятся мажилисмены Нартай Сарсенгалиев, Едиль Жанбыршин, Ринат Заитов, Максат Толыкбаев и Абзал Куспан. Они ознакомились со строительством дамб. Одна из них – на территории канала "Соколок", который охватывает микрорайон Жулдыз в Атырау и окрестности сёл Аксай, Акжар, Талкайран, Бесикты. На сегодня из 15 км дамбы возведены 8.

"Ситуация в регионе сложная. Через 3-4 дня областной центр и несколько населённых пунктов может затопить большая вода. Народ это понимает, все, кто может, участвуют в берегоукреплении. Не хватает спецтехники", - сказал в своём TikTok Нартай Аралбайулы.

В противопаводковых мероприятиях участвуют даже дети

В Сети набирает популярность видео, на котором пятилетний мальчик по имени Алдияр участвует в противопаводковых мероприятиях вместе с мамой и сестрой. Малыш умело управляет штыковой лопатой, копает землю и накладывает её в мешок, который держит его девятилетняя сестра Рамина.

Автор видео восхищается братом и сестрой и называет их героями. Также в кадр попали другие дети, которые помогают своим родителям наполнять мешки. Дети говорят, что любят Атырау.

Объездная трасса Доссор-Кульсары небезопасна для грузовых машин

39 водителя-иностранца сегодня выехали по альтернативной дороге через Актобе. Общее количество застрявших грузовых авто (с 8 апреля) составляет 168.

Напомним, в связи с затоплением трассы паводковыми водами на территории Атырауской области на 103 км трассы республиканского значения Доссор - Кульсары - Бейнеу, то есть в 20 км от Кульсары, полностью приостановлено движение транспортных средств на участке Кульсары - Доссор.

На трассе образовалось большое скопление грузовых машин. Сегодня там остаются 345 фур из Узбекистана, Туркменистана, Украины, Молдовы, Румынии и Казахстана.