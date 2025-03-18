На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил запустить платформу "е-кино" для обеспечения прозрачности доходов и соблюдения авторских прав производителей, передает BaigeNews.kz.

"Хорошее кино требует вложения соответствующих средств. Их можно получать с проката. Но сейчас основная прибыль с показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому важно установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции. Для этого надо оперативно запустить платформу "е-кино", которая обеспечит прозрачность доходов и соблюдение авторских прав",- подчеркнул Олжас Бектенов.

Он также поручил синхронизировать систему "е-Архив" с платформой "Батырларға тағзым".Это позволит обеспечить сохранность документов и повысить эффективность работы архивов, считает Бектенов.