Опекуны смогут получать разрешение на распоряжение имуществом подопечных онлайн
Процесс подачи электронного заявления стал проще.
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На портале eGov.kz запустили новую услугу, позволяющая опекунам и попечителям получать разрешение на распоряжение имуществом и социальными выплатами подопечных, передаёт BaigeNews.kz.
Услуга предназначена для законных представителей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Она предоставляется бесплатно и позволяет получить официальное разрешение на распоряжение активами опекаемых.
Благодаря интеграции с информационными системами государственных органов процесс подачи электронного заявления стал проще. Если необходимые сведения уже оцифрованы, они автоматически загружаются при заполнении заявки, что снижает риск ошибок и исключает необходимость повторного ввода данных.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
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авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" — "Социальное обеспечение" — "Помощь семьям";
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выбрать услугу "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счёт недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными", и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
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заполнить необходимые поля;
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выбрать один из видов распоряжения, заполнить соответствующую информацию и нажать кнопку "Далее";
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подписать заявку одним из доступных способов.
По итогам рассмотрения заявки в Личном кабинете заявителя отобразится приказ или мотивированный отказ в электронной форме. Решение предоставляется в течение пяти рабочих дней.
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