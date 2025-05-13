На портале eGov.kz запустили новую услугу, позволяющая опекунам и попечителям получать разрешение на распоряжение имуществом и социальными выплатами подопечных, передаёт BaigeNews.kz.

Услуга предназначена для законных представителей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Она предоставляется бесплатно и позволяет получить официальное разрешение на распоряжение активами опекаемых.

Благодаря интеграции с информационными системами государственных органов процесс подачи электронного заявления стал проще. Если необходимые сведения уже оцифрованы, они автоматически загружаются при заполнении заявки, что снижает риск ошибок и исключает необходимость повторного ввода данных.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" — "Социальное обеспечение" — "Помощь семьям";

выбрать услугу "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счёт недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными", и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

заполнить необходимые поля;

выбрать один из видов распоряжения, заполнить соответствующую информацию и нажать кнопку "Далее";

подписать заявку одним из доступных способов.

По итогам рассмотрения заявки в Личном кабинете заявителя отобразится приказ или мотивированный отказ в электронной форме. Решение предоставляется в течение пяти рабочих дней.