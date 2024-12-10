  • 10 Декабря, 16:23
  • BAIGENEWS

Опекунам в Казахстане разрешили прописывать подопечных онлайн

Услуга стала доступна на eGov.kz.

Сегодня, 15:44
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baigenews.kz Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: baigenews.kz

Опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, могут регистрировать своих подопечных по новому месту жительства через портал eGov.kz. Ранее эту услугу оказывали исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь подать заявку на прописку можно, не выходя из дома, за три клика.

Для получения услуги необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция";
  • в разделе "Регистрация населения и снятие с регистрационного учёта" выбрать "Прописка по месту жительства";
  • заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью ЭЦП.

Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

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