Опекунам в Казахстане разрешили прописывать подопечных онлайн
Услуга стала доступна на eGov.kz.
Сегодня, 15:44
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Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
130Фото: baigenews.kz
Опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, могут регистрировать своих подопечных по новому месту жительства через портал eGov.kz. Ранее эту услугу оказывали исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь подать заявку на прописку можно, не выходя из дома, за три клика.
Для получения услуги необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция";
- в разделе "Регистрация населения и снятие с регистрационного учёта" выбрать "Прописка по месту жительства";
- заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью ЭЦП.
Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".