Опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, могут регистрировать своих подопечных по новому месту жительства через портал eGov.kz. Ранее эту услугу оказывали исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь подать заявку на прописку можно, не выходя из дома, за три клика.

Для получения услуги необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция";

в разделе "Регистрация населения и снятие с регистрационного учёта" выбрать "Прописка по месту жительства";

заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью ЭЦП.

Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".