Опекун вернул сироту в детдом и сдал в аренду его квартиру в СКО
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Прокуроры в Северо-Казахстанской области выявили грубейшее нарушение прав несовершеннолетнего сироты, передаёт BaigeNews.kz
"Опекун С., превышая свои права и в нарушение требований Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", без разрешения органа опеки на протяжении длительного времени незаконно сдавал в аренду квартиры ребёнка-сироты. Незаконные действия он продолжил и после того, как вернул ребёнка в детский дом и опекунство было прекращено", - сообщили в прокуратуре.
Надзорным органом внесено представление об устранении нарушений законности и поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.
Органами полиции Петропавловска начато досудебное расследование по статье 142 УК РК - "Злоупотребление правами опекуна или попечителя".
Проводится досудебное расследование, в рамках которого будет установлен ущерб причинённый ребёнку.
Дело находится на контроле прокуратуры области.
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