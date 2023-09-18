Опекун вернул сироту в детдом и сдал в аренду его квартиру в СКО

Прокуроры в Северо-Казахстанской области выявили грубейшее нарушение прав несовершеннолетнего сироты, передаёт BaigeNews.kz

"Опекун С., превышая свои права и в нарушение требований Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", без разрешения органа опеки на протяжении длительного времени незаконно сдавал в аренду квартиры ребёнка-сироты. Незаконные действия он продолжил и после того, как вернул ребёнка в детский дом и опекунство было прекращено", - сообщили в прокуратуре.