  • 20 Марта, 11:38
  • BAIGENEWS

Опасный Wi-Fi: почему не стоит подключаться к публичным сетям

Wi-Fi-мошенники: как защитить свои данные в общественных сетях.

Сегодня, 10:17
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 10:17
Сегодня, 10:17
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Фото: Unsplash

Подключаясь к Wi-Fi-сетям вне дома, вы рискуете стать жертвой мошенничества. Кибераферисты создают фальшивые точки доступа или взламывают публичные Wi-Fi сети в общественных местах, чтобы получить доступ к устройствам пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @aqparatsaqsysy.

Как работают мошенники?

Перехват cookies. Злоумышленники могут перехватывать файлы cookies, а вместе с ними — логины и пароли от мобильных банков и других приложений.

Фишинг через Telegram. При подключении к общедоступному Wi-Fi пользователя могут попросить авторизоваться по номеру телефона, но вместо SMS-кода ему приходит сообщение в Telegram. Затем аферисты запрашивают этот код на поддельной странице, получая доступ к аккаунту и используя его для мошенничества.

Как защитить себя?

  • Проверяйте безопасность сети.
  • Реальная Wi-Fi точка должна использовать шифрование WPA2/WPA3. Уточните у сотрудников заведения правильное название сети перед подключением.
  • Установите антивирус. Используйте актуальное программное обеспечение для защиты устройства.
  • Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi. Это снизит риск подключения к мошенническим сетям.
  • Ограничьте передачу данных. Выключайте AirDrop (iPhone) и Bluetooth (Android) в общественных местах.
  • Используйте VPN. Это поможет скрыть ваш настоящий IP-адрес и повысит безопасность соединения.
  • Очищайте cookies. Это поможет избежать утечки личной информации.

Чего нельзя делать в общественных Wi-Fi сетях?

  • Не открывайте банковские приложения.
  • Не вводите личные данные.
  • Не совершайте платежи онлайн.
  • Не скачивайте файлы и приложения.
  • Используйте только сайты с защищенным соединением (https, значок).

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