Подключаясь к Wi-Fi-сетям вне дома, вы рискуете стать жертвой мошенничества. Кибераферисты создают фальшивые точки доступа или взламывают публичные Wi-Fi сети в общественных местах, чтобы получить доступ к устройствам пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @aqparatsaqsysy.

Как работают мошенники?

Перехват cookies. Злоумышленники могут перехватывать файлы cookies, а вместе с ними — логины и пароли от мобильных банков и других приложений.

Фишинг через Telegram. При подключении к общедоступному Wi-Fi пользователя могут попросить авторизоваться по номеру телефона, но вместо SMS-кода ему приходит сообщение в Telegram. Затем аферисты запрашивают этот код на поддельной странице, получая доступ к аккаунту и используя его для мошенничества.

Как защитить себя?

Проверяйте безопасность сети.

Реальная Wi-Fi точка должна использовать шифрование WPA2/WPA3. Уточните у сотрудников заведения правильное название сети перед подключением.

Установите антивирус. Используйте актуальное программное обеспечение для защиты устройства.

Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi. Это снизит риск подключения к мошенническим сетям.

Ограничьте передачу данных. Выключайте AirDrop (iPhone) и Bluetooth (Android) в общественных местах.

Используйте VPN. Это поможет скрыть ваш настоящий IP-адрес и повысит безопасность соединения.

Очищайте cookies. Это поможет избежать утечки личной информации.

Чего нельзя делать в общественных Wi-Fi сетях?