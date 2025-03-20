Опасный Wi-Fi: почему не стоит подключаться к публичным сетям
Wi-Fi-мошенники: как защитить свои данные в общественных сетях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подключаясь к Wi-Fi-сетям вне дома, вы рискуете стать жертвой мошенничества. Кибераферисты создают фальшивые точки доступа или взламывают публичные Wi-Fi сети в общественных местах, чтобы получить доступ к устройствам пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @aqparatsaqsysy.
Как работают мошенники?
Перехват cookies. Злоумышленники могут перехватывать файлы cookies, а вместе с ними — логины и пароли от мобильных банков и других приложений.
Фишинг через Telegram. При подключении к общедоступному Wi-Fi пользователя могут попросить авторизоваться по номеру телефона, но вместо SMS-кода ему приходит сообщение в Telegram. Затем аферисты запрашивают этот код на поддельной странице, получая доступ к аккаунту и используя его для мошенничества.
Как защитить себя?
- Проверяйте безопасность сети.
- Реальная Wi-Fi точка должна использовать шифрование WPA2/WPA3. Уточните у сотрудников заведения правильное название сети перед подключением.
- Установите антивирус. Используйте актуальное программное обеспечение для защиты устройства.
- Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi. Это снизит риск подключения к мошенническим сетям.
- Ограничьте передачу данных. Выключайте AirDrop (iPhone) и Bluetooth (Android) в общественных местах.
- Используйте VPN. Это поможет скрыть ваш настоящий IP-адрес и повысит безопасность соединения.
- Очищайте cookies. Это поможет избежать утечки личной информации.
Чего нельзя делать в общественных Wi-Fi сетях?
- Не открывайте банковские приложения.
- Не вводите личные данные.
- Не совершайте платежи онлайн.
- Не скачивайте файлы и приложения.
- Используйте только сайты с защищенным соединением (https, значок).
Самое читаемое