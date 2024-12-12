Что происходит со строительным мусором, когда его убирают с городских территорий? Оказывается, у него еще есть шанс быть полезным обществу. Сортировка происходит на единственной в Астане специальной площадке для сбора и переработки таких отходов. Металлы отделяют от бетона. Его, в свою очередь, превращают в материал для рекультивации близлежащих территорий. Процесс изучил журналист BaigeNews.kz. Вместе со съемочной группой он приехал на объект и убедился, что столичные окраины освобождают от свалок даже в зимнее время.