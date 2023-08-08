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Опасный сироп от простуды: продают ли его в Казахстане

Сегодня, 20:59
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gov.kz/kmfk Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: gov.kz/kmfk

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности индийского сиропа от простуды Cold Out. В комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК сообщили, есть ли повод для опасений у казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

В ВОЗ сообщили, что на территории Ирака обнаружена партия препарата, содержащая в себе токсины.

"Результаты лабораторных исследований выявили, что в составе препарата в недопустимо высокой концентрации содержатся диэтиленгликоль (0,25 процента) и этиленгликоль (2,1 процента). Предельная допустимая концентрация как диэтиленгликоля, так и этиленгликоля составляет не более 0,1 процента", - сообщили в ВОЗ. 

Cold Out - это сироп, содержащий в своем составе комбинации парацетамола и хлорфенирамина, применяется для лечения и облегчения симптомов простуды и аллергии. 

"Сироп Cold Out не зарегистрирован в Республике Казахстан, а также не реализуется в оптовом и розничном сегменте. Согласно информации на упаковке, сироп произведён индийской лабораторией FOURRTS по заказу компании DABILIFE PHARMA PVT. LTD. – INDIA. В государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан от данного производителя препараты отсутствуют", - уточнили в Минздраве.

ВОЗ предупреждает, что при употреблении внутрь диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичен для человека и может привести к смертельному отравлению.

В случае обнаружения лекарственного препарата Cold Out на территории РК, будут предприняты меры в соответствии с законодательством.  

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