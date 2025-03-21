Опасный размыв: движение ограничили на трассе в Акмолинской области
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Сегодня, 02:16
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Сегодня, 02:16Сегодня, 02:16
137Фото: baigenews.kz
На участке дороги республиканского значения "Макинск – Аксу – Торғай" закрыли движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в АО "НК КазАвтоЖол", причина ограничения – опасный размыв обочины глубиной 50 сантиметров на 96-м километре трассы.
Движение перекрыто на участке с 22 по 120 километры, от села Сауле до посёлка Аксу.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.
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