На участке дороги республиканского значения "Макинск – Аксу – Торғай" закрыли движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "НК КазАвтоЖол", причина ограничения – опасный размыв обочины глубиной 50 сантиметров на 96-м километре трассы.

Движение перекрыто на участке с 22 по 120 километры, от села Сауле до посёлка Аксу.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.