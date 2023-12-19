Опасный полигон работал вблизи посёлка Доссор в Атырауской области

Штраф свыше 37 миллиардов тенге наложили на компанию в Атырауской области за нарушение, влияющее на здоровье более 20 тысяч жителей посёлка Доссор, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам анализа соблюдения законности в сфере оборота опасных отходов установлен вопиющий факт накопления 13 108 тонн нефтяных отходов на полигоне "Сагиз" ТОО "Oxygenator" без экологического разрешения. На территории полигона отсутствовало оборудование по утилизации нефтяных шламов, при этом товарищество продолжало оказывать услуги нефтяным компаниям в период 2022-2023 годов", - сообщили в прокуратуре Атырауской области.

На ТОО составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 328 КоАП РК - "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау на товарищество наложен штраф в размере 37,4 миллиарда тенге.