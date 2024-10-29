Опасный клининг: в Актау воришки обчистили восемь квартир

Криминальный дуэт совершил серию квартирных краж в Актау. Они прикрывались тем, что оказывают клининговые услуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После обращения потерпевших в полицию преступники сразу же по “горячим следам” были задержаны, сообщили в Министерстве внутренних дел РК. Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями. Ими оказались 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая.

Полицейские проинформировали, что оба фигуранта уже взяты под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.

МВД рекомендует пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.