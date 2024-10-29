Опасный клининг: в Актау воришки обчистили восемь квартир
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Криминальный дуэт совершил серию квартирных краж в Актау. Они прикрывались тем, что оказывают клининговые услуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После обращения потерпевших в полицию преступники сразу же по “горячим следам” были задержаны, сообщили в Министерстве внутренних дел РК. Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями. Ими оказались 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая.
Полицейские проинформировали, что оба фигуранта уже взяты под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.
МВД рекомендует пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.
"Самый простой способ обезопасить свое имущество – это контролировать весь процесс уборки. Если такой возможности нет, то лучше изначально вынести из помещения ценные вещи. Также актуален вариант с камерами видеонаблюдения. Если все же вы обнаружили после уборки пропажу ценностей, то необходимо сразу обратиться к персоналу и руководству клининговой компании. В случае если пропавшее имущество не возвращено и не найдено, то необходимо обратиться в полицию", – отметили в ведомстве.
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