С начала декабря в Астане начались оперативно-профилактические мероприятия "Пиротехника". За первые недели работы удалось выявить 84 случая незаконной торговли пиротехникой и изъять около двух тысяч единиц продукции. Акция продлится до 3 января 2025 года. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как борятся с новогодним пиротехническим контрафактом.

Как отметил старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия ДП Астаны Асет Жунуспеков нынешние показатели значительно превышают результаты прошлого года. В 2023 году было выявлено всего 31 нарушение, а изъято 406 единиц пиротехнических изделий.

Фото: Асета Жунуспекова

Рейды и штрафы

С начала ОПМ в Астане проведено более 130 рейдов, в результате которых к административной ответственности привлечено 84 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила 7 753 200 тенге.

"Административная ответственность за незаконную торговлю пиротехническими изделиями предусмотрена статьей 196 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. Штраф для физических лиц составляет 25 МРП", — пояснил Асет Жунуспеков.

Фото: Асета Жунуспекова

Кроме того, за использование пиротехники в населенных пунктах в неустановленных местах предусмотрен штраф в размере 10 МРП с конфискацией продукции (статья 436 КоАП РК).

Опасность контрафактной пиротехники

Фото: Асета Жунуспекова

Основную угрозу представляют несертифицированные бытовые пиротехнические изделия: петарды, хлопушки, бенгальские свечи, салюты и батареи салютов.

"Пиротехника — это не только атрибут праздника, но и потенциальная опасность, способная привести к пожарам и тяжелым травмам. В этом году таких случаев зарегистрировано не было, но в прошлом году, например, произошел пожар в одном из жилых комплексов, когда фрагмент пиротехнического изделия залетел на балкон третьего этажа через открытое окно", — рассказал спикер.

Еще один случай связан с травмой: мужчина не успел выбросить петарду, и она взорвалась в его руке, что привело к термическому ожогу пальца и ладони.

Рекомендации для горожан

Полиция настоятельно рекомендует приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, имеющих соответствующую лицензию. При покупке следует проверять наличие сертификатов соответствия, инструкций на русском и казахском языках, а также обращать внимание на срок годности продукции.

"Перед использованием важно соблюдать правила безопасности. Устанавливать изделие на ровной поверхности. Не склоняться над изделием при поджоге. Отойти на безопасное расстояние. Исключить доступ детей к пиротехнике", — отметил Асет Жунуспеков.

По словам полицейского, горожане могут сообщать о случаях незаконной торговли пиротехникой на канал "102". Это поможет быстрее реагировать на обращения и устранять угрозу общественной безопасности.

Работа с общественностью

Фото: Асета Жунуспекова

В рамках операции "Пиротехника" сотрудники полиции совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и другими уполномоченными органами проводят масштабную разъяснительную работу.

По словам Асета Жунуспекова, лекции и видеоматериалы демонстрируются в школах, информация распространяется через социальные сети и общественный транспорт. Особое внимание уделяется мониторингу онлайн-торговли.

"Мы активно отслеживаем объявления в интернете. Например, одно из самых крупных изъятий этого года — 385 единиц пиротехники, которые продавались через приложение 2GIS", — рассказал сотрудник полиции.

Фото: Асета Жунуспекова

Операция "Пиротехника" проводится ежегодно в предновогодний период. Основная цель мероприятий — обеспечение общественной безопасности и предотвращение несчастных случаев. Как показывает практика, комплексный подход, включающий рейды, просветительскую работу и мониторинг, дает положительные результаты.

Полиция напоминает: использование сертифицированной пиротехники допустимо только при строгом соблюдении инструкций и без нарушения общественного порядка.

#правопорядок