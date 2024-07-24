Опасных каракуртов обнаружили в Баянауле
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
130Фото: пресс-служба нацпарка
В баянаульском нацпарке обнаружили опасных пауков каракуртов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил директор парка Аждар Жусупов, специалисты отдела науки занимаются сбором коконом и самок пауков. Их уничтожают, чтобы не допустить распространения.
"Сегодня собрали около 20 особей, более 80 коконов. На территорий нацпарка запрещена химобработка , поэтому работы проводим вручную. Коконы и пауки встречаются в одном месте под камнями возле озера Торайгыр, на небольшой площади", - уточнил директор нацпарка.
Каракурты не кусали людей на территории нацпарка ни в прошлом, ни в этом году.
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