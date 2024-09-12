Опасные цветы из Китая выявили в Астане
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
140Фото: pxhere.com
В аэропорту Астаны выявили партию цветов, заражённых опасным вредителем. Растения сожгли, передаёт BaigeNews.kz.
"На фитосанитарном контрольном посту "Международный аэропорт Н.Назарбаева" на срезах цветов гвоздики из Китая обнаружен карантинный объект – западный цветочный трипс. В соответствии с частью 2 статьи 400 КоАП РК в отношении владельца продукции возбуждено административное дело. По решению суда наложен штраф в размере 110 760 тенге", - сообщили в Минсельхозе.
Заражённая продукция (400 гвоздик) изъята и уничтожена путём сжигания.
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