Опасные цветы из Китая выявили в Астане

В аэропорту Астаны выявили партию цветов, заражённых опасным вредителем. Растения сожгли, передаёт BaigeNews.kz.

"На фитосанитарном контрольном посту "Международный аэропорт Н.Назарбаева" на срезах цветов гвоздики из Китая обнаружен карантинный объект – западный цветочный трипс. В соответствии с частью 2 статьи 400 КоАП РК в отношении владельца продукции возбуждено административное дело. По решению суда наложен штраф в размере 110 760 тенге", - сообщили в Минсельхозе.