Опасные соседи: почему бродячие собаки в Усть-Каменогорске становятся угрозой для горожан

В микрорайоне Усть-Каменогорска стая агрессивных бездомных собак держит в страхе всю округу. Животные нападают не только на людей, но и на своих сородичей, а также уничтожают кошек. По словам очевидцев, сотрудников городского управления ЧС, второй год подряд эта собачья "банда" убивает даже их служебных собак. Кинологи обращались в службы отлова, однако каждый сезон свора пополняется новыми "новобранцами" и это создает серьезную угрозу для жителей и усиливает напряжение в районе. В ситуации разбирался корреспондент ВaigeNews.kz.

Проблема бездомных собак стала одной из самых острых и тревожных для Усть-Каменогорска в последние годы. Резкое увеличение числа укусов подтверждает опасность, исходящую от животных. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, только в 2024 году в городе 1047 раз фиксировали укусы животных, из которых 448 – напрямую связаны с нападениями бродячих собак. А это более 40% от общего числа инцидентов, что указывает на масштаб проблемы и необходимость принятия срочных мер.

Мнения горожан

Жители Усть-Каменогорска не скрывают своего беспокойства из-за множества бродячих собак, которые в последние годы заполонили улицы города. Особенно это касается тех, кто ежедневно выходит на улицу с детьми или гуляет с домашними питомцами. Мнения устькаменогорцев по этому вопросу разделились, но большинству не нравится сложившаяся ситуация.

Марина, мама двоих детей, живёт в одном из центральных районов города. Она говорит, что с каждым днём становится всё сложнее чувствовать себя в безопасности во время прогулок с детьми.

"Мы с ребятишками стараемся не посещать парки и детские площадки, потому что на улицах стало много бродячих собак. По крайней мере, в нашем микрорайоне. Животные ведут себя агрессивно, лают и приближаются, это пугает моих детей. Мне, как маме, сложно контролировать такую ситуацию. Я боюсь, что, если положение дел не изменится, могут произойти серьёзные инциденты", — говорит жительница города Марина.

Фото: Юлия Чернявская

Не скрывают своих эмоций и другие жители города. Пенсионерка Людмила Сергеевна живет в пригороде, но тоже столкнулась с проблемой бродячих собак на своей улице. Она переживает не только из-за того, что ее могут покусать, ее в целом тревожит ситуация, что за собаками никто не смотрит, в результате они дичают.

"Я не могу выйти на улицу, не переживая, что меня или моего внука может атаковать собака. Они скапливаются возле магазинов, на остановках и порой невозможно пройти, не столкнувшись с агрессивным животным. Почему власти ничего не делают?" — сетует Людмила.

Ситуация с бродячими собаками беспокоит и владельцев домашних животных, которые переживают за безопасность своих питомцев. У Александра немецкая овчарка. Мужчина рассказывает, что его питомец не раз сталкивался с бездомными животными. И каждая встреча заканчивалась драками и агрессией со стороны бродячих собак.

"Моя собака никогда не проявляла агрессии, но когда она сталкивается с бродячими псами, начинаются драки. Это опасно не только для животных, но и для людей. Я не могу позволить себе отпускать собаку на прогулку одну, потому что боюсь, что она может попасть в неприятную ситуацию", — говорит Александр, добавив, что подобные конфликты представляют угрозу для здоровья как животных, так и их владельцев.

Борьба с проблемой

В ответ на обеспокоенность общественности власти Усть-Каменогорска принимают меры по улучшению ситуации с бродячими собаками. По крайней мере, так заверили в управлении ветеринарии Восточно-Казахстанской области.

"По состоянию на 21 ноября 2024 года в регионе функционируют 11 пунктов временного содержания бродячих животных и 8 частных приютов. Эти пункты обеспечивают приют и уход за бездомными животными, создавая таким образом условия для контроля их численности", – сообщил руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области Рамиль Сагандыков.

В департаменте также привели данные статистики: с начала 2024 года служба по отлову животных в Восточно-Казахстанской области успешно отловила 5793 бродячих животных, включая собак и кошек. Отлов животных осуществляется гуманным методом, исключающим травмы и увечья. После того, как животные попадают в приют, они проходят медицинский осмотр, карантин и, при необходимости, стерилизацию.

Однако, на сегодняшний день в частных приютах города находится 1074 бездомных животных. Это еще одно подтверждение тому, что проблема с количеством бездомных животных актуальности до сих пор не потеряла.

Одним из шагов, которые планируется предпринять для улучшения ситуации, является строительство нового приюта для животных в Усть-Каменогорске. По официальным данным, этот приют сможет вместить до 500 животных и станет важным элементом в решении проблемы бродячих собак и кошек.

"Его возведение запланировано на 2025 год. Ожидается, что это значительно улучшит условия содержания животных, а также поможет сократить их численность на улицах города. Работа по отлову и содержанию безнадзорных животных не прекращается, и власти продолжают принимать все необходимые меры для борьбы с бродячими собаками", — заверил Рамиль Сагандыков.

По букве закона

С точки зрения законодательства, в Казахстане существует ряд норм, регулирующих содержание домашних животных, в том числе собак и кошек. Согласно закону, владельцы домашних животных обязаны регистрировать своих питомцев в органах местного самоуправления и обеспечивать им надлежащие условия содержания. Это включает обязательную вакцинацию, медицинские осмотры и соблюдение правил выгула собак в общественных местах. Важно отметить, что для крупных или агрессивных пород собак при прогулках на улице необходимо использовать намордник и поводок, что помогает предотвратить возможные нападения на людей.

Кроме того, владельцы животных обязаны следить за их поведением и предотвращать случаи агрессии. Нарушение этих правил может привести к штрафам и другим административным санкциям. В случае, если животное представляет угрозу для безопасности граждан, могут быть применены более строгие меры, вплоть до изъятия животного у владельца и помещения его в приют.

Собака бывает кусачей…

Понятно, что главная опасность от бродячих собак – нападение на людей, особенно – детей, которые не смогут себя защитить, и укусы животных.

Напомним, только по официальным данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 2024 году в Усть-Каменогорске было зарегистрировано 1047 случаев укусов животных, почти половина связана именно с бродячими собаками.

Помимо физической опасности, укусы могут привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, таким как бешенство, что влечет за собой дополнительные медицинские и социальные последствия.

Кинолог и заводчик собак Елена Хардина отмечает, что проблема с бродячими собаками в Усть-Каменогорске не просто не решается, а — усугубляется из года в год. По ее словам, после летнего сезона подросшие щенки начинают вести себя агрессивно, учатся добывать пищу и часто контактируют с дикими животными, поедая их останки на окраинах города. Это делает их потенциальными разносчиками многих заболеваний, в том числе и бешенства.

"Я как заводчик и директор питомника часто сталкиваюсь с бездомными животными. Кого-то подбрасывают безответственные хозяева, кто-то прибивается сам. Первым делом мы помещаем таких животных на карантин и делаем прививки от опасных заболеваний. Затем их отправляем на передержку или в приют", — рассказывает Елена Хардина.

Однако, по ее словам, приюты в городе переполнены и не справляются с потоком новых животных. При этом жители продолжают увеличивать число бездомных собак, выбрасывая питомцев, ставших ненужными.

Статистика показывает, что среди укушенных в этом году 318 случаев были связаны с домашними собаками, а 448 — с бродячими собаками.

Эти цифры подтверждают необходимость более эффективной работы по отлову и стерилизации бродячих собак, а также по расширению инфраструктуры для временного содержания животных. Одновременно с этим необходимо проводить разъяснительную работу среди горожан, чтобы они были более внимательны к окружающей среде и сообщали о возможных угрозах со стороны бездомных животных.

В общем, в городах Казахстана проблему необходимо решать комплексно. При этом, важным элементом в решении этого вопроса является человеческий фактор. Жители должны активно сообщать о случаях агрессивного поведения животных и помогать выявлять проблемные зоны. А главное — чтобы на улицах городов стало меньше бездомных животных, нужно с максимальной ответственностью подходить к вопросу о том, завести ли в своем доме питомца и не станет ли он потом "обузой".