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Косметолог в Астане вводила клиентам просроченные филлеры

Сегодня, 17:05
АВТОР
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vesty.co.il Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: vesty.co.il

В Астане местную жительницу осудили за оказание медицинских услуг без лицензии и причинение тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

"Осуждённая, не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истёкшим сроком годности, в результате чего потерпевшая получила серьёзные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству. Виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью", ― говорится в сообщении прокуроров.

Кроме того, с осуждённой взыскан материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей в размере 5,8 миллиона тенге.

Приговор вступил в законную силу.

"Прокуратура города напоминает о важности обращения только к квалифицированным специалистам с соответствующей лицензией на проведение медицинских процедур", ― добавили в надзорном ведомстве. 

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