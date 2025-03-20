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Опасные паводки и лавины: казахстанцев предупреждают о сложных погодных условиях

Жителям нескольких областей Казахстана грозят подтопления.

Сегодня, 18:09
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Фото: Pixabay

В ближайшие дни в ряде регионов Казахстана прогнозируется сложная погодная обстановка. Ожидаются подъемы уровней воды в реках, подтопления, интенсивное таяние снега, метели, туман и гололед, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшая опасность – лавины, разливы рек и подтопления:

  • Алматы и Алматинская область – в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется риск схода снежных лавин из-за неустойчивого состояния снега и ожидаемых осадков.
  • Жетысу – прогнозируется склоновой сток, повышение уровня воды в реках, возможны разливы и подтопления.
  • Акмолинская область – дождь, снег, метель, туман, гололед, повышение уровней воды в реках, возможны подтопления населенных пунктов и дорог.
  • Костанайская область – сильное таяние снега, повышение уровня воды на реках. В районе р. Убаган (с. Аксуат) уровень воды уже достиг 445 см (опасный уровень – 500 см), его дальнейшее повышение может привести к выходу реки из берегов.
  • Атырауская область – подъем воды в реках Уил и Эмба, существует угроза подтопления населенных пунктов и дорог.

Другие регионы также в зоне риска:

  • Западно-Казахстанская область – ожидается туман.
  • Астана – дождь, снег, гололед, метель и туман.
  • Жетысу, Туркестанская, Алматинская, Жамбылская области – штормовой ветер.
  • Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Улытау, Абайская и Восточно-Казахстанская области – дождь, снег, гололед, туман, ветер.
  • Павлодарская область – дождь, снег, туман, гололед, ветер.
  • Актюбинская область – гололед.

Рекомендации спасателей:

  • Жителям подтопляемых районов рекомендуется быть готовыми к эвакуации, следить за прогнозами погоды и состоянием рек.
  • Водителям следует быть осторожными на дорогах из-за гололеда, метелей и тумана.
  • Туристам и жителям горных регионов Алматы следует избегать лавиноопасных зон.

Синоптики продолжают мониторинг ситуации, при ухудшении обстановки будет сообщено дополнительно.

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