Алматы и Алматинская область – в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется риск схода снежных лавин из-за неустойчивого состояния снега и ожидаемых осадков.

Костанайская область – сильное таяние снега, повышение уровня воды на реках. В районе р. Убаган (с. Аксуат) уровень воды уже достиг 445 см (опасный уровень – 500 см), его дальнейшее повышение может привести к выходу реки из берегов.