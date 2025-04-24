"Сегодня это просто видео, а завтра может случиться трагедия" – этими словами сопровождается видео, которое распространилось в казахстанских соцсетях. На кадрах – несколько малышей, без присмотра, играют на крыше частного детского сада в селе Батан Алматинской области. Ни ограждений, ни воспитателей рядом. Детей в смертельно опасной ситуации заметила одна из неравнодушных очевидцев. Этот случай вновь поднимает острый вопрос: кто и как контролирует безопасность в частных детсадах страны – и почему тревожные видео становятся поводом для проверок, а не система профилактики? В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

После инцидента заведующему дошкольным учреждением выписали штраф, а воспитателя уволили.

Однако сад закрывать не стали, там быстро устранили ошибки: на окна наконец-то установили защитные решётки и специальные блокираторы.

Но всё же масштабной проверки учреждению не избежать. В областном управлении образования уже создана специальная рабочая группа, которая проведёт инспекцию детского сада.

Инцидент в Батан – не первый и, судя по всему, не последний. И пока чиновники ограничиваются "разборами полётов" уже после происшествий, родители всё чаще задаются вопросом: а есть ли вообще контроль?

Как работают частные детсады

За ответом на этот вопрос мы обратились к эксперту в дошкольном образовании, куратору частных детских садов Асемгуль Мухтуровой.

Она объяснила, что лицензии у частных детских садов пока нет – она будет вводиться только в 2027 году. Сейчас учреждения работают по 381-му приказу Министерства просвещения, который включает обязательные требования: заключение СЭС, соблюдение пожарной и антитеррористической безопасности, укомплектование штатов, а также оснащение сада в соответствии с 70-м приказом.

Процедура следующая: после получения санитарного заключения учреждение уведомляет управление образования о начале деятельности и входит в соответствующий реестр. Ранее это называлось "государственная дотация", сейчас финансирование идет через финцентр. Безопасность внутри детского сада возложена на руководителя – в случае нарушений ответственность несет не только воспитатель, но и заведующий.

"Проверки стали более частыми после снятия моратория. Сейчас ЧС ежегодно проверяет пожарную безопасность, проводится так называемая актуализация с участием представителей управления образования и других ведомств. Кроме того, есть внеплановые проверки СЭС, например, при просрочке отчетов или жалобах от родителей. Прокуратура также проводит комплексные проверки – акцент делается на безопасность: проверяют всё – от антибуллинговых мероприятий до наличия ограничителей на окнах. Аттестация на соответствие образовательной деятельности проводится раз в пять лет, но сама проверка может длиться до полугода", – говорит Асемгуль Мухтурова.

По ее словам, все проверки в итоге сводятся к документальной стороне, которая не гарантирует реальной безопасности.

"Он (государственный орган – прим.авт.) может провести кучу проверок. Но не факт, что в определенный день воспитатель, условно, не упустит ребенка и он не выпадет из окна. Бумага не защитит. У меня может быть весь комплект документов, но если сотрудник эмоционально выгорел и не смотрит за детьми, трагедия может случиться. Государство идет не в ту сторону, пытаясь вернуть лицензирование. Оно лишь усложнит работу предпринимателям, которые и так платят за бюрократию, вместо того чтобы вкладываться в педагогов, игрушки и условия для детей", – считает эксперт.

Говоря о типичных нарушениях частных садиков, она отмечает: грубых – немного, но экономия чувствуется. Если стоимость пребывания в саду составляет, условно, 30 тысяч тенге, при этом ребенок находится там целый день – на такую сумму невозможно обеспечить достойное питание, зарплаты, аренду, комуслуги.

"Экономят на всем: питание, игрушки, зарплаты. А родитель, отдавая ребенка в такой сад, должен понимать: за низкой ценой часто скрывается недофинансирование", – говорит она.

По словам Асемгуль Мухтуровой, частные детские сады находятся под более жестким контролем, чем государственные. При этом они не получают тех же привилегий. Противопожарные, санитарные, производственные проверки – все это требует времени и денег. Обязателен производственный контроль, который проводится за счет самого садика: каждые полгода сдаются смывы с посуды, поверхностей, воды, питания. Выявленные нарушения устраняются, затем проводится повторный отбор проб.

"Все эти меры, по сути, не касаются напрямую ребенка. А между тем от недобросовестного воспитателя никто не застрахован. И проверки не всегда предотвращают трагедии", – добавляет она.

Также остаются коллизии между различными ведомственными требованиями. Например, СЭС требует наличия ограничителей или решеток на окнах, чтобы ребенок не выпал. А пожарные, напротив, запрещают решетки – они мешают эвакуации. Схожая ситуация и с лестничными покрытиями: СЭС требует мягкие покрытия для безопасности, а пожарная служба считает их препятствием при возгорании.

За безопасность отвечает заведующий

По словам руководителя Алматинского филиала правового юридического консалтинга Жанетты Камелевой, законодательство однозначно возлагает ответственность за жизнь и здоровье воспитанников на руководителя образовательной организации. Об этом прямо говорится в пункте 3 статьи 45 Закона РК "Об образовании".

Однако при этом ответственность за конкретные действия, например, за применение физической силы или игнорирование опасных ситуаций, могут нести и воспитатели. За такие нарушения предусмотрены и административные, и уголовные санкции.

"Воспитатель может быть привлечён к ответственности по статьям Уголовного кодекса, например, за неисполнение обязанностей по воспитанию, за ненадлежащее обеспечение безопасности детей и даже за жестокое или унижающее достоинство обращение. В зависимости от тяжести проступка это может быть штраф, исправительные или общественные работы, либо даже лишение свободы", – поясняет Жанетта Камелева.

Она отмечает, что требования к частным детсадам ничем не отличаются от государственных: территория должна быть огорожена, обеспечены чистота, вентиляция, охрана, регулярная дезинфекция. В исправном состоянии должны быть водоснабжение, водоотведение, освещение, отопление. При этом детсады проверяются государственными органами в соответствии с Предпринимательским кодексом, но, как и любой бизнес, чаще всего только по уведомительному порядку и при наличии оснований для внеплановой проверки.

Если же детсад допустил грубые нарушения, и не устранил их в указанный срок, его деятельность может быть приостановлена. Камелева подчёркивает, родители вправе подать в суд на детсад и требовать компенсации за моральный или физический вред ребёнку. Особенно, если нарушение условий договора очевидно, или ребенку была причинена травма.

Юрист советует родителям внимательно читать договор с детсадом.

При заключении договора с частным детским садом следует обратить внимание на следующие условия:

режим работы детского сада и распорядок дня, а также время, когда можно приводить и уводить ребенка, установление лиц, имеющих право забирать ребенка из детского сада и правила корректировки этих условий;

предоставляемый объем образовательной программы и возможность дополнительных занятий;

условия прогулок детей и обеспечение их безопасности при нахождении на улице (от посторонних людей, от бродячих животных и т.п.);

условия медицинской безопасности (организация карантина, оказание первой медицинской помощи, медосмотры);

условия организации питания;

установленная стоимость услуг частного детского сада, включая отдельно оплачиваемые дополнительные занятия. Здесь очень важно обратить внимание на сроки внесения оплаты, ответственность за несвоевременное внесение оплаты, а также на возможность перерасчета, если ребенок в какие-то дни не посещал садик.

Жанетта Камелева рекомендует при первых же тревожных звоночках о нарушениях безопасности или халатности в учреждении обращаться письменно к заведующему. Если реакции нет – в Департамент образования.

Что касается инцидента в Батане, то, по словам юриста, налицо халатное отношение заведующей детским садом к правилам безопасности.

Как выбирают садик родители?

Многие родители и даже сами воспитатели признаются: строгие протоколы, проверки и жёсткий регламент – не повод для жалоб, а гарантия безопасности детей. Особенно на фоне инцидентов, связанных с частными садами.

Мадина Нурланова из Кокшетау работает воспитателем в государственном детском саду, куда ходят и её собственные дети. По её словам, постоянное внимание со стороны контролирующих органов – не в тягость, а наоборот, даёт уверенность в качестве и безопасности.

"Гороно, СЭС, пожарники, камеры, журналы, протоколы – всё это, конечно, выматывает. Но я точно знаю, что у нас полотенца меняются вовремя, игрушки обрабатываются, всё кварцуется и проветривается по графику. Поэтому я всем знакомым советую именно госсады. Моя напарница проработала в частном год – не выдержала", – говорит Мадина.

Дана Жанузакова из Астаны также доверяет только государственным учреждениям. Она подчёркивает, что двери сада всегда открыты для родителей, в любой момент можно прийти, попробовать еду, проверить чистоту.

"Всё по протоколу, камеры стоят, режим строго по расписанию. Я иногда специально забираю дочку в разное время – всегда всё чётко. Ну и приятный бонус – 25 тысяч тенге субсидии", – делится Дана.

Дочери Алмы Искаковой из Астаны еще нет двух лет. Поэтому они пока не рассматривают государственный сад. К выбору частного учреждения чета Искаковых подошла весьма основательно. Они обошли все сады около дома и даже посетили те, которые находятся по пути к работе мужа.

По словам Алмы, при выборе они обращали внимание на каждую деталь – от количества детей в группе до конструкции кроватей.

"Во многих садах – трёхъярусные раздвижные кроватки. Они очень опасные. Кровать может упасть на ребенка, или тот, кто спит сверху, может скатиться вниз на другого. В одном садике ребенка даже пришлось в травматологию везти. Поэтому в первую очередь смотрели на безопасность: кровати, стулья, раковины, на каком этаже находится сад", – поделилась Алма.

Садик, куда сейчас ходит ее дочь, расположен на первом этаже. Есть видеонаблюдение – и для Алмы с мужем это был один из решающих факторов.

"Нам было важно, чтобы были камеры. Через них мы пару раз заметили плохое отношение к дочке – мальчик бил, няня грубо обращалась. Потом этого мальчика убрали из группы, няню тоже поменяли. Камеры – это не только про безопасность, но и про доверие. Видим, ест ли ребенок, занимается ли, интересно ли ей. Или просто сидит целый день. Реально ли проходят занятия, как обещали – логопед, карате и так далее", – рассказала Алма.

Но даже у хорошего, по её словам, сада есть недостатки.

"Есть один большой минус – дети гуляют на улице в крошечном загончике. Он размером всего 10 квадратных метров, если не меньше. У садика нет собственной игровой площадки. У детей очень мало места для активных игр", – поведала мама.

Алма говорит, что избегала садов в коттеджах – из-за вопросов безопасности:

"Не хотела садик в домиках. В Чубарах, например, там всё на газу, газовые баллоны. Это страшно. А еще в некоторых садах дети сами поднимаются на второй этаж – я такие тоже сразу исключала", – делится астанчанка.

Приятным бонусом в выбранном саду стала солевая шахта.

"Это полезно для здоровья, для дыхания, для моторики. Обычно родители отдельно платят, чтобы сводить ребенка в такие места, а у нас прямо в садике есть", – говорит Алма Искакова.

Проблема глобальнее, чем кажется

Избыточные проверки или их полное отсутствие – лишь верхушка айсберга. В реальности проблема масштабнее и кроется в системном кризисе дошкольного образования. Один из ключевых факторов – катастрофическая нехватка квалифицированных кадров.

Как говорит Асемгуль Мухтурова, сегодня в колледжи и университеты на специальность "дошкольное образование" поступают в основном абитуриенты с низкими баллами. Редко кто идет туда осознанно. Причина – отсутствие реального статуса педагога. На бумаге он есть, но на практике – не работает. Это обесценивает профессию и лишает ее привлекательности для молодых специалистов.

"Нагрузка на воспитателя идет страшная. Особенно в госсадах. Детей на одного сотрудника очень много. Это надо на государственном уровне решать. Я сама лично бегала, просила открыть позицию ассистента воспитателя. Воспитатель в детском саду вынужден совмещать функции сразу нескольких специалистов. В идеале, в группе должны работать: воспитатель, который проводит занятия и занимается развитием детей, ассистент воспитателя, который отвечает за поведенческие и бытовые аспекты воспитания и помощник воспитателя, который занимается уборкой и другими техническими задачами", – отмечает Мухтурова.

Куратор дошкольных учреждений предлагает создать специальный институт, который бы занимался подготовкой педагогов для детсадов на практике. Это должна быть системная работа. В этой структуре необходим психолог, который бы работал на постоянной основе с воспитателями.

По ее словам, даже талантливые и преданные педагоги со временем выгорают, если не создавать для них комфортные условия. Не каждый учредитель это понимает.

"Например, скажу по своему опыту. Я, когда замечаю выгорание у своего сотрудника, отправляю его в отпуск без содержания. Могу, например, какой-то тимбилдинг для него организовать. Обязательно нужно переговорить, узнать, какие проблемы его беспокоят, может, у него семейные проблемы. Вот выяснилось, что она кредит не может закрыть, тогда мы можем помочь с кредитом, потом она частично оплачивает по договору. Это помогает сохранить специалиста и его психоэмоциональное здоровье", – говорит Мухтурова.

Эксперт придерживается мнения, что учредитель детского сада должен чувствовать свою ответственность, а не перекладывать её на педагогов. Он должен быть вовлечен в процесс, видеть обстановку на месте, быть в курсе настроений сотрудников.

"Часто те, кто открывает сад "для своего ребенка", в процессе понимают, что расходов очень много, и начинают работать в ущерб безопасности, чтобы окупить проект. Поэтому понятие, что самый лучший детский сад – это когда учредитель открывает его для своего ребенка, сейчас вообще не работает. По-настоящему качественные сады чаще создают бывшие педагоги. Они понимают, что ребёнок – это личность, а не объект обслуживания", – считает Асемгуль Мухтурова.

Как выбрать безопасный детский сад?

Асемгуль Мухтурова подчеркивает, что при выборе сада родителям важно не столько смотреть на интерьер, сколько чувствовать атмосферу.

"Уже у входа можно понять психоэмоциональное состояние данного учреждения. Бывает, воспитатели улыбаются, общаются между собой, работают открыто, а бывает, как роботы. То есть там уже чувствуется, что над ними очень жесткий контроль. Им не дают расслабиться и вести себя естественно", – сказала эксперт.

Также она рекомендует не стесняться и спрашивать трудовые договоры, дипломы, справки об отсутствии судимости и учета в нарко- и психдиспансерах.

Не помешает поинтересоваться, какие мероприятия по безопасности проводятся в учреждении.

Родителям не возбраняется ознакомиться с договорами с поставщиками продуктов.

Плюсом при выборе садика для ребенка, конечно, выступает возможность просматривать видеоматериалы.

Лучше всего – отзывы родителей, дети которых ходят туда не первый год.

Мухтурова отмечает, что сейчас родители всё чаще выбирают не "самый красивый" сад, а тот, где меньше детей и лучше воспитатели, даже если он далеко.