Опасные химреагенты загорелись в Жанаозене

Фото: МЧС РК

Ёмкости с химреагентами вспыхнули на территории нефтесервисной компании в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл 27 марта в 18:40.

"На территории нефтесервисной компании, оказывающий услуги по капитальному ремонту скважин, произошло возгорание химических реагентов в 11 пластмассовых однотонных резервуарах. В результате пожара пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что была угроза образования опасных газообразных продуктов сгорания (моноксида углерода (CO), окиси азота (NOx), углекислого газа (CO2), которые представляли опасность для взрыва и растекания содержимого на большие площади, с дальнейшим образованием парогазовоздушных смесей.

В ликвидации пожара по третьему рангу были задействованы 17 сотрудников и четыре единицы техники службы пожаротушения, а также две единицы техники и восемь работников негосударственных противопожарных служб "Семсер-Өрт сөндіруші" и "Өрт сөндіру қызметі-М".

При тушении возгорания проводилось одновременное охлаждение конструкций с реагентами.

Причина пожара устанавливается.