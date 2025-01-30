Опасные бактерии нашли в поставляемой из Казахстана в Россию курице
Россельхознадзор принял решение об изменении статуса производителя в Реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль".
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В курином мясе, поставляемом из Казахстана в Россию, обнаружили листерии - возбудителя опасного инфекционного заболевания человека и животных, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Россельхознадзоре, в рамках госмониторинга за качеством и безопасностью животноводческой продукции, сотрудниками управления в Барнауле отобраны пробы от партии охлаждённого филе цыплёнка-бройлера производства ТОО "Макинская птицефабрика".
"Лабораторные исследования мяса птицы показали наличие в продукции листерии (Listeria monocytogenes), которая является возбудителем листериоза, поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса", - сообщили в Россельхознадзоре.
В связи с выявленным нарушением 29 января Россельхознадзор принял решение об изменении статуса данного производителя в Реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль".
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