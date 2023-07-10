Опасную лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области

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Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области. Об этом сообщил, главный санитарный врач региона Нурбек Нышанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

С начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек.

"На сегодня у 48 пациентов подозревают ККГЛ, у девяти диагноз подтверждён", - сказал санврач.

Два случая произошли в Сауранском районе, по одному - в Ордабасинском, Отырарском, Толебийском, Келесском, Мактааральском, Жетысайском районах и Туркестане.