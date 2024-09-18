Опасную инфекцию выявили у телят в Карагандинской области

Карантин ввели на территории зимовки Сарытау из-за почечной инфекции у телят. В Каркаралинском районе из-за болезни пали уже 14 животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Телята пали в течение всего двух дней. На место выехали областные ветеринары, они взяли пробы с туш и отправили в лабораторию.

Специалисты подтвердили эмфизематозный карбункул. Это заболевание в основном поражает молодой крупный рогатый скот, а также овец и коз. Инфекция содержится в почве и в навозе. При заражении у животных поднимается температура, появляется хромота, после чего они очень быстро погибают.

Зимовку закрыли на карантин, там сейчас проводят вакцинацию и дезинфекцию.