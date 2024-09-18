Опасную инфекцию выявили у телят в Карагандинской области
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Карантин ввели на территории зимовки Сарытау из-за почечной инфекции у телят. В Каркаралинском районе из-за болезни пали уже 14 животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Телята пали в течение всего двух дней. На место выехали областные ветеринары, они взяли пробы с туш и отправили в лабораторию.
Специалисты подтвердили эмфизематозный карбункул. Это заболевание в основном поражает молодой крупный рогатый скот, а также овец и коз. Инфекция содержится в почве и в навозе. При заражении у животных поднимается температура, появляется хромота, после чего они очень быстро погибают.
Зимовку закрыли на карантин, там сейчас проводят вакцинацию и дезинфекцию.
"Владельцам 14 животных, которые пали от болезни, будет выплачена компенсация по рыночной стоимости из республиканского бюджета. Эта почечная инфекция быстро поражает молодняк. Все павшие – трёхмесячные телята. Взрослые легче переносят, возможно, из-за иммунитета", - сообщил руководитель Карагандинской областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.
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