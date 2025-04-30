  • 30 Апреля, 21:32
  • BAIGENEWS

Опасную инфекцию выявили у крупного рогатого скота в СКО

В селе введены строгие ограничительные меры.

Сегодня, 21:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
телеканал "Алматы" Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
71
Фото: телеканал "Алматы"

В селе Бирлик Северо-Казахстанской области зарегистрирован очаг бруцеллёза среди крупного рогатого скота. Как сообщили в Управлении ветеринарии региона, инфекция подтверждена у 58 животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Все заражённые особи изолированы и переданы на санитарный убой. Падёж скота не зафиксирован. С начала года в регионе зарегистрировано 68 случаев заболевания этой инфекцией.

В селе введены строгие ограничительные меры: запрещена продажа животных и продукции животного происхождения, за исключением передачи скота на санитарный убой. На месте работает республиканский эпизоотический отряд, проводятся мероприятия по дезинфекции заражённой территории.

"Все меры приняты своевременно, ситуация находится под контролем", — сообщил руководитель отдела Управления ветеринарии Еркин Даукенов.

Самое читаемое

Наверх