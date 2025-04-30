В селе Бирлик Северо-Казахстанской области зарегистрирован очаг бруцеллёза среди крупного рогатого скота. Как сообщили в Управлении ветеринарии региона, инфекция подтверждена у 58 животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Все заражённые особи изолированы и переданы на санитарный убой. Падёж скота не зафиксирован. С начала года в регионе зарегистрировано 68 случаев заболевания этой инфекцией.

В селе введены строгие ограничительные меры: запрещена продажа животных и продукции животного происхождения, за исключением передачи скота на санитарный убой. На месте работает республиканский эпизоотический отряд, проводятся мероприятия по дезинфекции заражённой территории.