Опасную инфекцию выявили у крупного рогатого скота в СКО
В селе введены строгие ограничительные меры.
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В селе Бирлик Северо-Казахстанской области зарегистрирован очаг бруцеллёза среди крупного рогатого скота. Как сообщили в Управлении ветеринарии региона, инфекция подтверждена у 58 животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".
Все заражённые особи изолированы и переданы на санитарный убой. Падёж скота не зафиксирован. С начала года в регионе зарегистрировано 68 случаев заболевания этой инфекцией.
В селе введены строгие ограничительные меры: запрещена продажа животных и продукции животного происхождения, за исключением передачи скота на санитарный убой. На месте работает республиканский эпизоотический отряд, проводятся мероприятия по дезинфекции заражённой территории.
"Все меры приняты своевременно, ситуация находится под контролем", — сообщил руководитель отдела Управления ветеринарии Еркин Даукенов.
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