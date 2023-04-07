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рixabay Сегодня, 06:00
217
Сегодня, 06:00
217
Фото: рixabay

Опасной инфекцией заразились лошади в селе под Карагандой

В селе Умыткер Карагандинской области из-за мора лошадей сегодня объявили карантин. В спецлаборатории выявили опасное инфекционное заболевание – эпизоотический лимфангит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Инфекция, которую также называют африканским сапом, поражает непарнокопытных. Первые симптомы начали появляться еще в феврале. Лошади стали покрываться гнойными воспалениями, а затем слегли. Девять животных пали. Еще 15 изолировали. В сараях сейчас проводят дезинфекцию. Зараженных коней планируют уничтожать путем сжигания. Возмещение компенсации обещают по рыночной стоимости.

Кроме того, планируется обследовать свыше тысячи голов в поселке Умыткер. Во время действия карантина ввоз и вывоз мясной и молочной продукции строго запрещены. Ограничения снимут только спустя три месяца после уничтожения последней заболевшей лошади.

"Так как это хроническое инфекционное заболевание, со временем симптомы могут стать более выраженными. Самое главное – не допустить контактирования больных животных со здоровыми. Нужна полная изоляция. Выгул также запрещен. Нахождение в одном помещении с другими животными также запрещено", - сказал зам. директора Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Данияр Мергазин.

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Сегодня, 06:00
217
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