Опасной инфекцией заразились лошади в селе под Карагандой

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В селе Умыткер Карагандинской области из-за мора лошадей сегодня объявили карантин. В спецлаборатории выявили опасное инфекционное заболевание – эпизоотический лимфангит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Инфекция, которую также называют африканским сапом, поражает непарнокопытных. Первые симптомы начали появляться еще в феврале. Лошади стали покрываться гнойными воспалениями, а затем слегли. Девять животных пали. Еще 15 изолировали. В сараях сейчас проводят дезинфекцию. Зараженных коней планируют уничтожать путем сжигания. Возмещение компенсации обещают по рыночной стоимости.

Кроме того, планируется обследовать свыше тысячи голов в поселке Умыткер. Во время действия карантина ввоз и вывоз мясной и молочной продукции строго запрещены. Ограничения снимут только спустя три месяца после уничтожения последней заболевшей лошади.