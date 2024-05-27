Опасности для города нет – спасатели о ситуации на канале Соколок в Атырауской области

На работах по укреплению береговой зоны канала Соколок, главного защитного сооружения города, на круглосуточной основе задействовано порядка 30 единиц спецтехники и около 100 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.



По словам Олжаса Султанова, ответственного координатора за данный участок, опасности для города нет.

"Работы ведутся активно, берега дополнительно укрепляются, прилагаем все силы, чтобы город не пострадал от воды. Думаю, что справимся. На случай прорыва дамб у нас есть спецплан, вся сила и техника готовы", - отметил Султанов.

Общая протяженность дамб вдоль канала Соколок составляет 32 километра, высота - 3 м.